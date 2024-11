Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar - Einbruch in Büroräumlichkeiten

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 18.11.2024:

Fritzlar

Einbruch in Büroräumlichkeiten

tatzeit: Mittwoch, 13.11.2024, 19:45 Uhr bis Donnerstag, 14.11.2024, 05:50 Uhr

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vergangener Woche in Büroräumlichkeiten einer Firma für Pflegedienstleistungen an der Gartenstraße in Fritzlar eingebrochen.

Nachdem die unbekannten Täter zunächst vergeblich versucht hatten eine Terrassentür aufzuhebeln, hebelten sie im Anschluss ein Fenster des dortigen Gebäudes auf und verschafften sich so gewaltsam Zutritt zum Innenbereich. Hier durchwühlten die unbekannten Täter sämtliche Behältnisse nach Wertgegenständen. Ein im Objekt befindlicher Wandtresor wurde durch die unbekannten Täter gewaltsam geöffnet. Insgesamt wurden mehrere Handys und ein Laptop durch die unbekannten Täter entwendet. Der Stehlschaden bewegt sich im niedrigen bis mittleren vierstelligen Bereich.

Der Sachschaden wird vorerst mit 5000,-EUR angegeben.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

