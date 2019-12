POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Versuchter Einbruch in Lagerräume

Polizei Homberg

Schwalmstadt-Treysa Einbruch in Lagerräume des Stadions Tatzeit: In den letzten Tagen Zwei Rolltore von Lagergaragen am Stadion in der Zwalmstraße brachen unbekannte Täter in den letzten Tagen auf. Die Täter hebelten die beiden Tore aus ihren Führungsschienen, wodurch sie anschließend in die Lagergaragen gelangten. Ob aus den Garagen etwas entwendet wurde, steht zurzeit nicht genau fest. Der versuchte Einbruch wurde gestern Mittag festgestellt. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

