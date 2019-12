Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Niedergrenzebach: Unbekannte Täter versuchen in Vereinsheim einzubrechen

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Niedergrenzebach Versuchter Einbruch in Vereinsheim Tatzeit: 28.12.2019, 16:30 Uhr bis 29.12.2019, 08:45 Uhr In der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen versuchten unbekannte Täter in das Sportlerheim in der Schönborner Straße einzubrechen. Die Täter versuchten die beiden Gittertüren des Vereinsheims aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Weiterhin brachen sie die Türen zum Grillhaus und die beiden Türen zu dem Abstellraum für Geräte hinter dem Vereinsheim auf. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Alle 5 Türen wurden beschädigt, die Höhe des Sachschadens beträgt 250,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430

Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell