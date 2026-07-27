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Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Dreiste Diebe bestehlen Seniorinnen auf offener Straße: Polizei warnt vor Kettentrick und sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Nord und -Wehlheiden:

Dreiste Trickdiebe, möglicherweise ein und dieselben Täter, haben am Samstagnachmittag mit dem sogenannten Kettentrick Seniorinnen in der Kasseler Nordstadt und im Stadtteil Wehlheiden bestohlen. Die ermittelnden Beamten der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Darüber hinaus möchte die Polizei vor der Diebstahlsmasche warnen und Tipps geben, wie man sich davor schützen kann.

Der erste der beiden Trickdiebstähle ereignete sich gegen 15:30 Uhr in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße. Geschickt verwickelte eine Frau dort eine 75 Jahre alte Passantin in ein Gespräch und legten ihr plötzlich einen Ring in die Hand. Dadurch wurde das Opfer derart überrumpelt und abgelenkt, dass die Täterin und ihr männlicher Komplize blitzschnell die am Hals getragene Goldkette gegen eine völlig wertlose Kette austauschten. Als die Seniorin den Diebstahl bemerkte, fuhr das Täter-Pärchen bereits in einem silberfarbenem VW davon.

Nur 30 Minuten später, gegen 16:00 Uhr, kam es in der Wilhelmshöher Allee, Ecke Germaniastraße, zu dem zweiten Trickdiebstahl mit einer solchen Masche. Abermals lenkte ein Pärchen dort eine Seniorin ab, indem ihr ungefragt Armbänder angelegt wurden. Einen Kauf lehnte die 74-Jährige ab und versuchte, Abstand zu dem ihr sehr nahe kommenden Mann und der Frau herzustellen, dennoch gelang es den Tätern, ihren Armreif aus Echtgold zu stehlen. In diesem Fall flüchteten die Trickdiebe mit einem roten Pkw vom Tatort.

Bei beiden Diebstählen liegen ähnliche Beschreibungen der Täter vor. Demnach handelte es sich um eine 35 bis 40 Jahre alte Frau mit dunklerem Teint und langen schwarzen Haaren, die schlank war und einen Rock trug, sowie einen gleichaltrigen Mann mit kurzen dunklen Haaren, dunklerem Teint und korpulenter Statur. Wer Hinweise auf die Trickdiebe geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Tipps der Polizei

Um sich vor einem Kettentrick, bei dem Täter oft gezielt nach Senioren Ausschau halte, die sichtbar wertvollen Schmuck tragen, zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

   - Seien sie skeptisch, wenn Fremde sich Ihnen auf der Straße 
     körperlich nähern. Stehen Sie, zur Not auch energisch, für ihren
     persönlichen Raum ein.
   - Tragen Sie wertvollen Schmuck in der Öffentlichkeit nur mit 
     Bedacht. Machen Sie sich bewusst, dass Sie dadurch ins Visier 
     von potenziellen Tätern, die gezielt nach lukrativer Beute 
     Ausschau halten, geraten könnten.
   - Achten Sie auf Ihr Umfeld, z. B. auf aufdringliche Menschen im 
     Nahbereich oder Fahrzeuge mit ortsfremden Kennzeichen, aus denen
     Passanten angesprochen werden.
   - Suchen Sie sich offensiv Hilfe, wenn Sie sich bedrängt oder 
     unsicher fühlen. Sprechen Sie gezielt andere Passanten an oder 
     rufen Sie um Hilfe.
   - Zeigen Sie Zivilcourage, aber bringen Sie sich hierbei nicht 
     selbst in Gefahr.
   - Verständigen Sie nach einem (versuchten) Diebstahl unbedingt die
     Polizei über den Notruf 110 und teilen Sie alle relevanten 
     Details mit. Erstatten Sie eine Anzeige.

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell

 
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