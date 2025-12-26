Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Polizeieinsatz nach Schlägerei in der Hochstraße - Taser eingesetzt

Bad Kreuznach (ots)

Am Donnerstag, den 25.12.2025, kam es gegen 21:55 Uhr in der Hochstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier männlichen Personen im Alter von 28 bis 36 Jahren. Eine Streife der Polizeiinspektion Bad Kreuznach stellte die Auseinandersetzung vor Ort fest. Nach lautstarker Ansprache durch die eingesetzten Polizeibeamten flüchtete einer der Beteiligten in unbekannte Richtung. Die verbliebenen Personen reagierten nicht auf die Ansprache der Polizei und schlugen weiterhin aufeinander ein. Daher wurde im Verlauf gegen einen der Beteiligten der Taser eingesetzt. Alle an der Auseinandersetzung beteiligten Personen erlitten lediglich leichte Verletzungen. Gegen die Beteiligten wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist derzeit noch unklar.

