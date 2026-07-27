Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Exhibitionist belästigt junge Frau am Fuldaufer: Zeugen nahe Schwimmbadbrücke gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Samstagabend am Fuldaufer zwischen Schwimmbadbrücke und Buga-See unsittlich gegenüber einer jungen Frau gezeigt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Die mit dem Fall betrauten Ermittler der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Exhibitionisten geben können. Es soll sich um einen 1,70 bis 1,80 Meter großen Mann Mitte 30 mit dicklicher Statur und dunklen kurzen Haaren, einem dunklen Vollbart und einem dunkleren Teint gehandelt haben, der ein schwarzes Basecap, ein helles T-Shirt eine hellblaue kurze Hose und eine Sonnenbrille mit schwarzem Gestell trug.

Wie die 25-jährige Frau bei ihrer Anzeigenerstattung am gestrigen Sonntag schilderte, hatte sich die Tat am Fuldaufer gegenüber des Auebads gegen 18:30 Uhr ereignet. Sie hatte sich dort nach dem Schwimmen in die Sonne gelegt, als ihr plötzlich der unbekannte Mann auffiel, der in nur rund zwei Metern Entfernung stand und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Gleichzeitig schaute er die Frau an. Erst als sie ihn direkt auf sein Handeln ansprach, ergriff der Exhibitionist schnellen Schrittes die Flucht in Richtung Schwimmbadbrücke, wo sich seine Spur verliert.

Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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