PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Exhibitionist belästigt junge Frau am Fuldaufer: Zeugen nahe Schwimmbadbrücke gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Samstagabend am Fuldaufer zwischen Schwimmbadbrücke und Buga-See unsittlich gegenüber einer jungen Frau gezeigt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Die mit dem Fall betrauten Ermittler der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Exhibitionisten geben können. Es soll sich um einen 1,70 bis 1,80 Meter großen Mann Mitte 30 mit dicklicher Statur und dunklen kurzen Haaren, einem dunklen Vollbart und einem dunkleren Teint gehandelt haben, der ein schwarzes Basecap, ein helles T-Shirt eine hellblaue kurze Hose und eine Sonnenbrille mit schwarzem Gestell trug.

Wie die 25-jährige Frau bei ihrer Anzeigenerstattung am gestrigen Sonntag schilderte, hatte sich die Tat am Fuldaufer gegenüber des Auebads gegen 18:30 Uhr ereignet. Sie hatte sich dort nach dem Schwimmen in die Sonne gelegt, als ihr plötzlich der unbekannte Mann auffiel, der in nur rund zwei Metern Entfernung stand und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Gleichzeitig schaute er die Frau an. Erst als sie ihn direkt auf sein Handeln ansprach, ergriff der Exhibitionist schnellen Schrittes die Flucht in Richtung Schwimmbadbrücke, wo sich seine Spur verliert.

Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen
Alle Meldungen Alle
  • 26.07.2026 – 21:00

    POL-NH: Brand in einer Halle der Mülldeponie "Kirschenplantage" in Hofgeismar

    Hofgeismar (Landkreis Kassel) (ots) - Am heutigen Sonntag, gg. 18:20 Uhr wurde ein Brand in einer Lagerhalle der Mülldeponie "Kirschenplantage" gemeldet. Durch die Feuerwehr wurde brennender Restmüll in einer Lagerhalle festgestellt. Es wurden keine Personen verletzt. Durch das Feuer wurde die Lagerhalle in Mitleidenschaft gezogen und es entstand ein vorläufig ...

    mehr
  • 26.07.2026 – 04:24

    POL-NH: Werra-Meißner-Kreis: tödlicher Unfall auf der B400 in Sontra, Ortsteil Ulfen

    Kassel (ots) - Am Samstag, 25.07.2026, gegen 22:25 Uhr, befuhr eine 26-jährige Mähdrescher Fahrerin aus Wildeck die B400 in Richtung Breitau. Aus bislang unbekannten Gründen kollidierte das landwirtschaftliche Fahrzeug in Höhe Ulfen mit einem in entgegengesetzter Richtung fahrenden Dacia. Der Dacia wurde von einer 66-jährigen Frau aus Heringen (Werra) geführt. ...

    mehr
  • 25.07.2026 – 03:03

    POL-NH: Kassel, Unterneustadt: Der 78-jährige Wolfgang Sch. ist wieder da.

    Kassel (ots) - Der vermisste 78-jährige Wolfgang Sch. aus Kassel, Unterneustadt wurde wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche beteiligt haben. Die Medien werden gebeten, Lichtbilder des Vermissten aus ihren Publikationen zu entfernen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Nordhessen Grüner Weg 33 34117 Kassel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren