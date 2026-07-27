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Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Nach Streit in Kneipe: 43-Jähriger erleidet Stichverletzung; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

In der Nacht zum heutigen Montag wurden die Polizei und der Rettungsdienst gegen 2:45 Uhr von einem 43-jährigen Mann mit einer stark blutenden Wunde an der Hand in die Kasseler Fünffensterstraße gerufen. Wie er dort gegenüber den hinzugeeilten Streifen schilderte, war er zuvor bei einem Kneipenbesuch mit einem ihm unbekannten Mann verbal in Streit geraten. Die Auseinandersetzung verlagerte sich schließlich nach draußen vor das Lokal, wo der Kontrahent plötzlich ein Messer zog und ihn damit angriff, so der 43-Jährige. Nachdem er dem Opfer damit eine Stichverletzung an der Hand zugefügt hatte, soll der Täter in Richtung Obere Königsstraße geflüchtet sein. Dort verliert sich trotz sofort eingeleiteter Fahndung die Spur des schwarz gekleideten Mannes, der als ca. 30 Jahre alt, "relativ klein" und mit dunklerem Teint beschrieben wird. Eine genauere Täterbeschreibung war dem schwer verletzten 43-Jährigen aus Kassel, der zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde, nicht möglich.

Die Kasseler Kripo ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell

 
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