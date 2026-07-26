Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Brand in einer Halle der Mülldeponie "Kirschenplantage" in Hofgeismar

Hofgeismar (Landkreis Kassel) (ots)

Am heutigen Sonntag, gg. 18:20 Uhr wurde ein Brand in einer Lagerhalle der Mülldeponie "Kirschenplantage" gemeldet. Durch die Feuerwehr wurde brennender Restmüll in einer Lagerhalle festgestellt. Es wurden keine Personen verletzt. Durch das Feuer wurde die Lagerhalle in Mitleidenschaft gezogen und es entstand ein vorläufig geschätzter Gebäudeschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

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