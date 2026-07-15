Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Schläge und Tritte nach Streit vor Bar in Friedrich-Ebert-Straße: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel-Mitte:

Derzeit suchen die Staatsanwaltschaft Kassel und die Ermittler der Kasseler Kriminalpolizei Zeugen eines körperlichen Angriffs auf zwei Männer, der sich am Samstag, den 4. April 2026, vor einer Bar in der Kasseler Innenstadt ereignete. Die beiden Opfer waren von einer mehrköpfigen Tätergruppe angegriffen und verletzt worden. Da sich im Verlauf der Ermittlungen Hinweise ergaben, dass auch Tritte gegen den Kopf der am Boden liegenden Opfer ausgeführt wurden, wird inzwischen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Zur weiteren Aufklärung des genauen Tatablaufs bitten Staatsanwaltschaft und Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Tat hatte sich in der Nacht von Karfreitag auf Karsamstag, gegen 1:20 Uhr, vor einer zu dieser Zeit gut besuchten Bar in der Friedrich-Ebert-Straße, nahe der Westendstraße, ereignet. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand waren die beiden Opfer, ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Kassel und sein 31-jähriger Begleiter aus Kassel, aus noch unbekannten Gründen mit mindestens zwei anderen Männern in Streit geraten. Zeugenaussagen zufolge wurde der 21-Jährige dann von einem der Täter ins Gesicht geschlagen und fiel zu Boden. Als ihm der 31-Jährige wieder aufhelfen wollte, wurde er von dem anderen Täter ins Gesicht geschlagen und ging ebenfalls zu Boden. Anschließend wurden die beiden Opfer offenbar von mehreren weiteren Männern geschlagen und teils auch gegen den Kopf getreten, bevor die Täter in unbekannte Richtung flüchteten. Der 21-Jährige und der 31-Jährige wurden mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Staatsanwaltschaft Kassel und die Ermittler der Kasseler Kriminalpolizei bitten um Hinweise von Zeugen, die Angaben zum genauen Ablauf der Tat machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Daniel Kalus-Nitzbon, Pressesprecher Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561-910 1021

Moritz Teschner, Stellvertretender Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561 - 912 2759

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