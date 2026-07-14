Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Folgemeldung zum Brand von Sporthalle: Eine Million Euro Schaden; Ermittler gehen von Brandstiftung aus

Fuldabrück (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere am 13.07.2026, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6312929 veröffentlichte Pressemitteilung.)

Fuldabrück (Landkreis Kassel):

Die Ermittlungen zum Brand einer Fuldabrücker Sporthalle am Sonntagabend sind am gestrigen Montag von den Beamten der Kasseler Kripo fortgeführt und die Brandstelle aufgesucht worden. Wie die Ermittler berichten, gehen sie derzeit von einer vorsätzlichen Brandstiftung als Brandursache aus. Das Feuer war im Bereich einer Notausgangstür ausgebrochen und hatte sich anschließend ausgebreitet. Dadurch war ein enormer Schaden entstanden, der sich nach Einschätzung der Kriminalbeamten auf 1.000.000 Euro beläuft und somit deutlich höher liegt als zunächst angenommen wurde. Die Brandstelle ist aktuell noch für die Ermittlungen beschlagnahmt.

Zusätzlich zu bereits eingegangenen Zeugenhinweisen sucht die Polizei weitere Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Brandstiftung in der Oberen Feldstraße in Fuldabrück-Dittershausen gemacht haben. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

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