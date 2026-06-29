Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Unbekannte stellen hochwertige Fahrzeuge auf Pflastersteine und entwenden Räder sowie Bremsen in Wolfhagen: Zeugen gesucht

Wolfhagen (ots)

Wolfhagen (Landkreis Kassel):

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Samstagmorgen und Montagmorgen in Wolfhagen die Räder sowie Teile der Bremsanlage von insgesamt drei hochwertigen Pkw entwendet. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichten, hatten die mutmaßlich professionell agierenden Diebe die im Außenbereich eines Autohauses in der Ippinghäuser Straße abgestellten Fahrzeuge aufgebockt, auf Pflastersteinen abgestellt und dann die Fahrzeugteile im Wert von insgesamt mehreren zehntausend Euro entwendet. Möglicherweise wurden die Täter dabei gestört, da sie bei einem Fahrzeug zwar die Radmuttern gelöst, die Teile aber zurückgelassen hatten. Wann genau sich die Tat zwischen Samstag, 5:00 Uhr und Montag, 4:30 Uhr ereignete, ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei in Kassel geführt. Zeugen, die während der Tatzeit im Bereich des Autohauses in der Ippinghäuser Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

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