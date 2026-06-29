Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: 18-Jähriger mutmaßlich mit Messer angegriffen und verletzt: Kriminalpolizei sucht Zeugen in Wilhelmstraße

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

In der Nacht auf den gestrigen Sonntag wurde ein 18-Jähriger in der Kasseler Innenstadt von zwei bislang unbekannten Tätern mutmaßlich mit einem Messer angegriffen. Dabei erlitt der Mann aus dem Landkreis Kassel schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Wie das Opfer einer hinzugeeilten Streife des Polizeireviers Mitte gegenüber angab, sei es gegen 3:15 Uhr mit fünf weiteren Personen in der Wilhelmstraße unterwegs gewesen. Etwa in Höhe der Straße "Neue Fahrt" sei die Gruppe an zwei jungen Männern vorbeigegangen, die sie sodann scheinbar grundlos und unvermittelt provoziert und beleidigt hätten. Als der 18-Jährige die Täter daraufhin angesprochen habe, sollen diese ihn dann angegriffen haben. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Unbekannten ergriffen die Flucht in Richtung Treppenstraße und konnten trotz sofort eingeleiteter umfangreicher Fahndungsmaßnahmen nicht mehr gefasst werden.

Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Kasseler Kriminalpolizei bitten zur Aufklärung des Falls um Hinweise auf die flüchtigen Täter, von denen folgende Beschreibung vorliegt:

- Männlich, zwischen 16 und 18 Jahre alt, dunklerer Hautteint, dünne Statur, kurzes schwarzes Haar, bekleidet mit weißem T-Shirt und schwarzer kurzer Hose - Männlich, zwischen 18 und 20 Jahre alt, dunklerer Hautteint, nach hinten gegeltes Haar, bekleidet mit weißem Polo-Shirt und schwarzer kurzer Hose

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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