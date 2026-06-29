Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Nach Angriff mit Messer und Schlagstock bei Lieferdienst: Alkoholisierter 31-Jähriger verletzt Polizisten

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Ein Angriff auf mehrere Mitarbeiter eines Lieferdienstes im Kasseler Stadtteil Oberzwehren hat am späten Freitagabend die Polizei auf den Plan gerufen. Der Notruf, dass ein Mann die Angestellten des Imbisses in der Altenbaunaer Straße mit einem Messer und einem Schlagstock verletzt habe, war gegen 23:15 Uhr über den Notruf 110 eingegangen. Bei Eintreffen der hinzugeeilten Streifen der Kasseler Polizeireviere Süd-West und Mitte war der Angreifer bereits geflüchtet, konnte aber nur wenige Minuten später bei der Fahndung versteckt hinter einem geparkten Auto entdeckt und festgenommen werden. Der deutlich unter Alkoholeinfluss stehende 31-jährige Mann aus Kassel verhielt sich hierbei hochaggressiv, indem er die Polizisten aufs Übelste beleidigte, bespuckte und mit dem Tode bedrohte, bevor er einen Beamten beim Transport auf das Revier durch Kopfstöße leicht verletzte. Da der Festgenommene einen Atemalkoholtest verweigerte, entnahm ein Arzt bei ihm eine Blutprobe. Anschließend wurde der polizeibekannte 31-Jährige, der sich weiterhin äußerst aggressiv und renitent zeigte, zur Verhinderung weiterer Straftaten in eine Zelle des Polizeipräsidiums gebracht.

Nach bisherigem Kenntnisstand hatte der 31-Jährige den Lieferdienst aufgesucht und behauptet, eine Angehörige sei am Abend von einem Essenslieferanten beleidigt worden. Daraufhin folgte eine Auseinandersetzung, in dessen Verlauf er einen Mitarbeiter mit einem Messer der Imbissküche angegriffen haben soll und an der Hand verletzte. Anschließend bedrohte er die weiteren Angestellten, die fluchtartig nach draußen rannten, mit dem Messer und verletzte zwei von ihnen durch Schläge mit der Faust und einem Schlagstock. Glücklicherweise erlitten die vier Mitarbeiter im Alter zwischen 18 und 54 Jahren nur leichte Verletzungen, die ambulant von Rettungskräften behandelt wurden. Die Ermittlungen gegen den 31-Jährigen dauern an.

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