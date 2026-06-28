Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Öffentlichkeitsfahndung nach Tötungsdelikt in Kassel-Waldau: Polizei fahndet nach tatverdächtigem Dimitar Lenz (18) und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

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Kassel (ots)

Nach einem Tötungsdelikt im Kasseler Stadtteil Waldau fahndet die Polizei aktuell nach dem tatverdächtigen Bruder des Opfers und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung. Gesucht wird der 18-Jährige Dimitar Hans-Jürgen Lenz aus Kassel (siehe Fotos). Er steht im Verdacht, seinen 21 Jahre alten Bruder in einer Wohnung in Waldau gewaltsam getötet zu haben. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme des Tatverdächtigen. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass der Tatverdächtige nicht angesprochen werden sollte, da von ihm eine Gefahr ausgehen könnte. Sollte Dimitar Lenz gesehen werden, bitte umgehend über den Notruf 110 die Polizei verständigen. Allgemeine Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen darüber hinaus unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

Dimitar Lenz ist 1,74 Meter groß, schlank und hat kurze dunkelbraune Haare sowie braune Augen. Er könnte aktuell mit einem weißen T-Shirt, einer Jeanshose und grauen Sneakern bekleidet sein.

Der Leichnam des 21-Jährigen war in der vergangenen Nacht in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Waldau von der Polizei gefunden worden, nachdem sich einige Stunden zuvor Angehörige gemeldet und ihn wegen ausbleibenden Kontaktes vermisst gemeldet hatten. Die Auffindesituation des Verstorbenen sprach bereits eindeutig für ein Fremdverschulden. Die am heutigen Sonntag durchgeführte Obduktion bestätigte dies. Demnach muss davon ausgegangen werden, dass der 21-Jährige durch stumpfe Gewalt mit einem noch unbekannten Tatwerkzeug getötet wurde. Die seit dem gestrigen Abend laufenden, umfangreichen Ermittlungen der Kasseler Kripo ergaben frühzeitig einen Verdacht gegen den 18-jährigen Bruder des Opfers. Am heutigen Nachmittag erfolgt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel nun die Öffentlichkeitsfahndung nach dem tatverdächtigen Dimitar Lenz an. Die weiteren Ermittlungen sowie die Fahndung dauern aktuell an und laufen auf Hochtouren.

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