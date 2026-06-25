Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Zwei Jugendliche drohen mit Schlägen und rauben 10-Euro-Schein: Kriminalpolizei sucht Zeugen in Bad Wilhelmshöhe

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Zwei bislang unbekannte Täter haben am gestrigen Mittwochabend in Kassel-Bad Wilhelmshöhe Bargeld von einem 16-Jährigen geraubt. Wie der Jugendliche später bei der Polizei angab, habe er sich gegen 18:45 Uhr an der Haltestelle "Rotes Kreuz" in der Wilhelmshöher Allee, in Fahrtrichtung Innenstadt, aufgehalten, als die beiden etwa 17-Jährigen auf ihn zugekommen seien. Diese forderten ihn zunächst unter Androhung von Schlägen auf, sein Portemonnaie zu öffnen und nahmen ihm dann den darin befindlichen 10-Euro-Schein ab. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Heinrich-Schütz-Schule. Das Opfer beschrieb beide als etwa 17 Jahre alt, mit dunklerem Hautteint und schmaler Statur. Einer soll etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß gewesen sein und ein hellgraues T-Shirt, eine blaue Jeanshose, eine dunkelblaue Kappe sowie eine Umhängetasche getragen haben. Der andere war etwa 1,95 Meter groß, zur Bekleidung liegt keine Beschreibung vor.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Kassel geführt. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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