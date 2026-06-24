Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Unfall zwischen unbekanntem Jungen auf Fahrrad und Pkw: Polizei sucht Zeugen in Süsterfeld/Helleböhn

Kassel (ots)

Kassel-Süsterfeld/Helleböhn:

Am gestrigen Dienstagabend kam es in der Meißnerstraße im Kasseler Stadtteil Süsterfeld-Helleböhn zu einem Zusammenstoß zwischen einem unbekannten Jungen auf einem Fahrrad und einer Autofahrerin. Das Kind war nach einem kurzen Gespräch mit der Frau weitergefahren. Die Kasseler Polizei bittet zur Klärung des Falls und der Frage, ob das Kind verletzt wurde, um Hinweise auf den Jungen.

Wie die an dem Unfall beteiligte Autofahrerin, eine 25-jährige Frau aus Kassel, einer hinzugerufenen Streife des Polizeireviers Süd-West schilderte, hatte sich der Unfall gegen 18:40 Uhr ereignet. Zu dieser Zeit war sie mit ihrem Mercedes in der Meißnerstraße in Richtung Rhönstraße unterwegs, als der junge Radfahrer plötzlich hinter einer Mauer hervorgekommen und unvermittelt auf die Straße gefahren sei. Obwohl sie nur mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs war und noch bremste, sei es zu einem leichten Zusammenstoß gekommen, so die 25-Jährige. Das Kind habe daraufhin angefangen zu weinen, der Autofahrerin aber gesagt, dass es unverletzt sei und dann seine Fahrt fortgesetzt. Es handelt sich bei ihm um einen etwa neunjährigen Jungen mit T-Shirt und kurzer Hose, der gebrochen Deutsch sprach.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Aufklärung des Falls führten, sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Kassel unter Tel. 0561-9100 entgegen.

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