Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Beifahrerin bei Unfall zweier Pkw auf Autobahn 44 tödlich verletzt

Schauenburg/A44 (ots)

Autobahn 44 / Schauenburg (Landkreis Kassel):

Auf der Autobahn 44 bei Schauenburg ist es am heutigen Mittwochvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 59 Jahre alte Frau tödlich verletzt wurde. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, hatte sich der Unfall gegen 10:15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Kassel-Bad Wilhelmshöhe und Zierenberg, in Fahrtrichtung Dortmund, ereignet. Den ersten Ermittlungen zufolge hatte der 65-jährige Fahrer eines Mercedes offenbar den Fahrstreifen gewechselt und war mit dem Skoda eines 61 Jahre alten Mannes zusammengestoßen. In der Folge hatte der Mercedesfahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, das von der Fahrbahn abkam, mit einem Baum kollidierte und sich anschließend überschlug. Dabei wurde die 59-jährige Beifahrerin im Mercedes so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, der Fahrer des Skoda blieb unverletzt. Wegen der Unfallaufnahme- und Bergungsmaßnahmen konnte in Richtung Dortmund zeitweise nur ein Fahrstreifen genutzt werden, gegen 12:15 Uhr wurde die gesamte Fahrbahn wieder freigegeben. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell