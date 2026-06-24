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Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Brand einer Holzhütte in Kleingartenverein: Brandstiftung nicht ausgeschlossen; Zeugen in Kassel-Fasanenhof gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

Nach dem Brand einer Holzhütte in einem Kleingartenverein in Kassel-Fasanenhof am Sonntagvormittag suchen die Ermittler der Kasseler Kripo nach Zeugen. Feuerwehr und Polizei waren gegen 11 Uhr zu dem Gelände an der Kellermannstraße gerufen worden, nachdem ein Passant die Flammen wahrgenommen hatte. Das Feuer war offenbar am überdachten Eingangsbereich der Gartenhütte ausgebrochen und hatte bereits auf die Hütte selbst übergegriffen, bis es durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Der entstandene Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 5.000 Euro. Durch eine Zeugin konnten zwei Jungen beobachtet werden, die nach einem lauten Knall aus Richtung des Brandortes davonliefen und möglicherweise mit dem Feuer in Zusammenhang stehen. Sie wurden als 10 bis 11 Jahre alt, etwa 1,50 Meter groß, mit dunklerem Hautteint und dunklem Haar beschrieben. Einer soll ein auffälliges, hellblaues Trikot getragen haben, der andere ein schwarzes T-Shirt.

Da die Brandursache noch unklar ist und insbesondere eine vorsätzliche Brandlegung derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, bitten die Ermittler Zeugen, die Hinweise zu dem Brand geben können, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell

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