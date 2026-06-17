Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Hitlergruß gezeigt und Flasche geworfen: 16-Jährige am Friedrichsplatz festgenommen; Kripo bittet um Hinweise auf flüchtige Täterin

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Eine 16 Jahre alte Jugendliche aus Kassel wurde am gestrigen Dienstagabend in der Kasseler Innenstadt festgenommen, nachdem sie gegen 20 Uhr auf dem Friedrichsplatz zusammen mit zwei Begleitern unter anderem den Hitlergruß gezeigt und zwei junge Frauen rassistisch beleidigt sowie eine Flasche in ihre Richtung geworfen hatte. Bei der Festnahme verletzte sie einen Polizeibeamten, der in seiner Freizeit auf die Situation aufmerksam geworden und eingeschritten war, mit Schlägen und Tritten. Ihre beiden Begleiter waren daraufhin geflüchtet, einer von ihnen konnte mittlerweile identifiziert werden. Bei ihm handelt es sich um einen 23-jährigen Mann aus dem Landkreis Kassel. Wegen des erkennbar politischen Motivs der Tat werden die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und versuchter gefährlicher Körperverletzung, bei der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt. Die 16-Jährige muss sich überdies wegen des Widerstands und Beleidigung verantworten.

Die zuständigen Ermittler bitten nun um Hinweise auf die dritte Person, eine junge Frau mit kräftiger Statur, dunklem, schulterlangem Haar und einem roten Pullover. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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