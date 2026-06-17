Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Fahrer von weißem Audi flüchtet nach Unfall mit zwei Verletzten: Zeugen in Kasseler Nordstadt gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am gestrigen Dienstagabend in der Kasseler Nordstadt ereignet hat und bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden, suchen derzeit die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Polizei Kassel. Wie der 28-jährige Fahrer eines Opel Corsa den am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord gegenüber angab, war er gegen 21:10 Uhr zusammen mit seiner 22-jährigen Beifahrerin im Struthbachweg, von der Holländischen Straße kommend in Richtung Wiener Straße, unterwegs. Dabei sei ihm ein Mann in einem weißen Audi Kombi mit rumänischem Kennzeichen entgegengekommen. Obwohl der Audi-Fahrer wegen eines am Fahrbahnrand geparkten Autos in die Fahrbahnmitte fahren musste, habe dieser seine Geschwindigkeit augenscheinlich nicht reduziert und sei in der Folge mit dem Opel kollidiert. Anschließend sei der etwa 30 Jahre alte Mann mit kurzem schwarzem Haar und Drei-Tage-Bart kurz ausgestiegen, habe sich dann aber wieder in seinen Pkw gesetzt und sei vom Unfallort geflüchtet. Der Fahrer des Opel und seine Beifahrerin wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, ein ebenfalls im Auto befindliches, 3-jähriges Kind blieb unverletzt.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten um Hinweise auf den unbekannten Fahrer des weißen Audi, der einen Schaden im Bereich des Frontstoßfängers aufweisen dürfte. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

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