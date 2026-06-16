Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Streichinstrumente und Schmuck bei Einbruch gestohlen: Kripo sucht Zeugen in Ahnatal-Heckershausen

Ahnatal (ots)

Ahnatal (Landkreis Kassel):

Musikinstrumente und Schmuck haben Einbrecher in der Nacht auf den gestrigen Montag in Ahnatal-Heckershausen erbeutet. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatte sich die Tat zwischen Sonntag, 23 Uhr und Montag, 8 Uhr, in der Bergstraße ereignet. Während dieser Zeit zerstörten die bislang unbekannten Täter die Glasscheibe einer Terrassentür und verschafften sich so Zutritt zu dem Einfamilienhaus, welches sie in der Folge nach Wertgegenständen durchsuchten. Mit einem Cello, einer Bratsche und zwei Geigen sowie verschiedenen Schmuckstücken im Wert von mehreren tausend Euro verließen die Unbekannten das Haus schließlich über die zuvor aufgebrochene Terrassentür und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kasseler Kriminalpolizei geführt. Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf die Täter geben können oder verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

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