Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Nach Schockanruf: Zeugen von Geldabholung in Süsterfeld-Helleböhn gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Süsterfeld:

Betrüger haben am Donnerstag, den 11. Juni 2026, mit der Masche der Schockanrufe mehrere tausend Euro von einer Seniorin aus Kassel erbeutet. Das Opfer hatte am Vormittag einen Anruf auf dem Festnetzanschluss erhalten. In russischer Sprache gab sich ein Mann als Polizist aus und schilderte, dass der Enkel der Seniorin eine Frau bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt habe. Mit der Androhung, ihr Enkel müsse sofort ins Gefängnis, wenn sie keine entsprechende Kaution hinterlege, setzten die Täter die hochbetagte Frau derart unter Druck, dass sie das Geld in eine Tüte packte und schließlich an ihrer Haustür in einem Wohngebiet zwischen der Rhönstraße und der Leuschnerstraße an einen vermeintlich von der Polizei geschickten Abholer übergab. Wann genau die Übergabe an dem Donnerstag stattfand, ist derzeit nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kasseler Kriminalpolizei geführt. Die Ermittler bitten um Hinweise auf den Abholer der Beute, bei dem es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann mit lockigem Haar und schlanker Statur gehandelt haben soll. Nachdem die Seniorin in den Folgetagen Kontakt mit Angehörigen hatte und der Schwindel schließlich aufflog, erstattete sie am gestrigen Montag Anzeige bei der Polizei.

Wer zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Wohngebiet gesehen hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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