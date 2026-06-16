Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Ertappter Ladendieb verletzt bei Fluchtversuch Angestellte und Kunden: 25-Jähriger festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein ertappter Ladendieb hat am gestrigen Montagmorgen in der Kasseler Innenstadt versucht, mit seiner Beute zu flüchten. Dabei wurde er von insgesamt drei Angestellten eines Discountermarktes und einem zur Hilfe geeilten Kunden unter Gegenwehr festgehalten und schließlich an eine Polizeistreife übergeben. Die vier Personen erlitten dabei leichte Verletzungen. Der 25 Jahre alte, in Kassel wohnende Mann blieb unverletzt. Da er die Beamten und Angestellten darüber hinaus noch wild beschimpfte, muss er sich nun wegen räuberischen Diebstahls, Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, waren sie gegen 8:15 Uhr zu dem Markt in der Mauerstraße gerufen worden. Ein Angestellter hatte dort zuvor beobachtet, wie der 25-Jährige Körperpflegeprodukte im Wert von rund 80 Euro in seinen Rucksack steckte, an der Kasse aber nur eine Flasche Eistee bezahlte. Als der Mitarbeiter den Ladendieb darauf ansprach, übergab dieser ihm zunächst seinen Rucksack mit den entwendeten Waren. Dann versuchte der 25-Jährige plötzlich und unvermittelt, den Rucksack wieder an sich zu reißen und damit den Markt zu verlassen. Die Ermittlungen dauern an.

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