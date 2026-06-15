Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: VW muss entgegenkommendem Land Rover ausweichen und rutscht in Graben: Zeugen von Unfallflucht bei Niestetal gesucht

Niestetal (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel):

Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen auf der Landesstraße 3237 bei Niestetal ereignete, suchen derzeit die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Wie der 58-jährige Fahrer eines VW Lupo einer Streife des Polizeireviers Ost gegenüber angab, sei er gegen 7:15 Uhr von Staufenberg-Uschlag kommend in Richtung Heiligenrode unterwegs gewesen. Unmittelbar vor einer Kurve habe der Fahrer eines entgegenkommenden, schwarzen Land Rovers dann einen Fahrradfahrer überholt und sei dabei auf die Gegenfahrbahn gekommen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, habe der VW-Fahrer nach rechts ausweichen müssen, wobei er die Kontrolle über seinen Kleinwagen verloren habe und schließlich in den Straßengraben gerutscht sei. Der 58-Jährige blieb unverletzt, der entstandene Schaden an seinem Pkw beträgt rund 1.000 Euro. Der bislang unbekannte Fahrer des schwarzen Range Rovers habe seine Fahrt indes unbeirrt fortgesetzt.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

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