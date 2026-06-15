Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Pedelecs und Fahrräder im Wert von über 18.000 Euro am Wochenende in Kassel gestohlen: Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps

Kassel (ots)

Kassel:

Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurden im Stadtgebiet von Kassel mehrere E-Bikes, im verkehrsrechtlichen Sinne sogenannte Pedelecs, sowie konventionelle Fahrräder gestohlen. Dabei hatten es die bislang unbekannten Täter überwiegend auf im öffentlichen Raum abgestellte Zweiräder abgesehen. Der Wert der entwendeten Räder summiert sich auf mehr als 18.000 Euro. Noch ist unklar, ob die Taten auf das Konto derselben Täter gehen oder ob möglicherweise organisierte Tätergruppen dahinterstecken. Im Zuge der laufenden Ermittlungen bittet die Polizei um Zeugenhinweise und informiert darüber hinaus über Möglichkeiten, Fahrräder möglichst effektiv vor Diebstahl zu schützen.

Zwei Taten in Wilhelmshöher Allee am Freitag

Gleich zweimal schlugen die bislang unbekannten Täter im Laufe des Freitags in der Wilhelmshöher Allee zu. Zwischen 6 Uhr und 10:30 Uhr knackten sie das Schloss eines silberfarbenen Pedelecs vom Hersteller "Kettler", das an einem Fahrradständer vor einem Mehrfamilienhaus in Höhe der Hermannstraße angeschlossen war. Am Abend, zwischen 20 Uhr und 21:50 Uhr, entwendeten sie ein E-Mountainbike der Marke "Cube" von der Haltestelle Murhardstraße, wo es mit einem Fahrradschloss gesichert war.

Vier Fahrräder bei drei Taten am Samstag gestohlen

Gleich zwei Elektro-Trekkingräder, eines vom Hersteller "2R Manufaktur" in grau sowie eines der Marke "Cube" in grün, entwendeten die Diebe aus einem aufgebrochenen Gartenhaus in der Hafenstraße im Stadtteil Unterneustadt. Die zusätzlich an den Rädern angebrachten Schlösser wurden dabei von den Tätern offenbar ebenfalls aufgebrochen. Zwischen 20:30 Uhr und 22:30 Uhr schlugen die Unbekannten auf dem Friedrichsplatz zu, wo sie ein an einem Fahrradständer des Staatstheaters angeschlossenes Elektro-Citybikes der Marke "Bergamont" entwendeten. Im weiteren Verlauf der Nacht ereignete sich zwischen 23:20 Uhr und 2 Uhr ein weiterer Fahrraddiebstahl in der Hedwigstraße, wo es die Täter auf ein blaues Herrenrad des Herstellers "Hercules" abgesehen hatten.

Zwei weitere Diebstähle am Sonntagmorgen und -vormittag

Auf dem obersten Parkdeck eines Fitnessstudios hatte der Besitzer eines schwarz-roten Fahrrads der Marke "Cube" sein Rad am Sonntagmorgen gegen 6:15 Uhr angeschlossen. Als er nur 20 Minuten später zurückkehrte, musste er feststellen, dass das Schloss geknackt und das Zweirad gestohlen worden war. Zuletzt entwendeten die Täter noch ein E-Citybike vom Hersteller "Conway" in türkis, das mit einem Schloss an einem Fahrradständer auf dem Friedrichsplatz gesichert war.

Die Ermittler der Kasseler Polizei bitten Zeugen, die im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Auch wenn die Polizei im Stadtgebiet von Kassel zuletzt einen Rückgang bei den gemeldeten Fahrraddiebstählen verzeichnen konnte, zeigen aktuelle Fälle, dass Fahrraddiebe weiterhin aktiv sind. Vor diesem Hintergrund gibt die Polizei im Folgenden Hinweise und Empfehlungen, wie sich Fahrräder möglichst wirksam vor Diebstahl schützen lassen:

- Richtig sichern: Befestigen Sie den Rahmen Ihres Rades an einem festen, verankerten Gegenstand. Binden sie dabei Vorder- und Hinterrad in die Sicherung ein. - Überall sichern: Sicheren Sie Ihr Fahrrad nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch im eigenen Keller und in der Garage. - Sicherer Abstellort: Stellen Sie Ihr Fahrrad an hellen, belebten Orten ab und nutzen Sie dafür ausgewiesene Fahrradparkplätze, wie beispielsweise Radgaragen. - Stabile Schlösser: Verwenden Sie zwei Schlösser mit unterschiedlichen Schließsystemen (z. B. Falt- und Bügelschloss). Achten Sie auf zertifizierte Schlösser. - Sicherer Zahlencode: Verwenden Sie bei numerischen Schlössern immer gemischte Zahlenkombinationen - vermeiden Sie einfache Codes wie 0000 oder 9999. - Akku mitnehmen: Nehmen Sie den Akku oder Bordcomputer Ihres E-Bikes immer mit. Ohne diese Komponenten wird das Rad für Diebe weniger attraktiv. - Moderne Technik: Setzen Sie auf moderne technische Sicherungen wie integrierte Alarmanlagen oder Ortungssysteme (z. B. GPS-Tracker).

Weitere nützliche Tipps finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.polizei.hessen.de/praevention/gemeinsam-sicher-in-hessen/sicher-vor-diebstahl-und-einbruch/gemeinsam-sicher-in-hessen.

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