Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Mit über 2,5 Promille zwei geparkte Autos demoliert: 29-Jähriger in Baunatal festgenommen

Baunatal (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

In Baunatal-Altenbauna hat die Polizei in der Nacht auf den heutigen Montagmorgen einen 29-jährigen Mann festgenommen, der unter erheblichem Alkoholeinfluss zwei geparkte Autos beschädigt hat. Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, waren sie gegen 2:45 Uhr in die Birkenallee geeilt, nachdem mehrere Anwohner wegen des Randalierers den Notruf gewählt hatten. Der 29-Jährige war aus noch unbekannten Gründen auf einen VW T-Roc gestiegen und darauf herumgesprungen, wobei er unter anderem die Motorhaube und die Windschutzscheibe stark beschädigte. Bei einem in unmittelbarer Nähe abgestellten VW Golf trat er überdies einen Außenspiegel ab. Insgesamt entstand so ein Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Die Streife konnte den in Baunatal wohnenden 29-Jährigen, bei dem ein Atemalkoholtest einen Wert von über 2,5 Promille ergab, unweit des Tatorts festnehmen. Nach einer Blutentnahme durch einen Arzt wurde er zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam gebracht. Er muss sich nun wegen der Sachbeschädigungen verantworten.

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