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Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: vermisster 50 jähriger Mann

POL-NH: vermisster 50 jähriger Mann
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Trendelburg- Deisel (ots)

Seit dem 11.06.2026, gegen 09:15 Uhr, wird der 50 jährige Holger W. vermisst. Herr W. war bei Familienangehörigen in Deisel zu Besuch und hat die Unterkunft zu Fuß in unbekannte Richtung verlassen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Herr W. in einer hilflosen Lage befindet. Herr W. kann wie folgt beschrieben werden: 187 cm groß, normale Statur, 3-Tage Bart, schwarzgrau melierte, kurze Haare, bekleidet mit Bluejeans, graue Jacke mir Norwegen-Flagge auf dem rechten Unterarm und schwarze Adidas Turnschuhe mit roten Applikationen. Wer hat den Vermissten seit den Abendstunden des 11.06.2026 gesehen oder kann Hinweise zu dessen aktuellen Aufenthaltsortes geben? Hinweise nimmt die Polizei in Hofgeismar (Tel. 0561-9102820) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
PHK Boßmann
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell

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