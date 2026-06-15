Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Feuer in leerstehendem Klinikgebäude: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen

Wesertal (ots)

Wesertal (Landkreis Kassel):

Die Kriminalpolizei in Kassel sucht Zeugen eines Brandes, der am gestrigen Sonntagabend in einem leerstehenden Gebäude auf einem Klinikgelände in Wesertal-Lippoldsberg ausgebrochen ist. Gegen 18:20 Uhr waren Feuerwehr und Polizei zu dem Gelände in der Birkenallee gerufen worden, nachdem ein Passant Rauch hatte aufsteigen sehen. Wie die am Brandort eingesetzten Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, hatten die bislang unbekannten Täter offenbar Papier und ein Elektrogerät in Brand gesetzt. Die Flammen griffen in der Folge auf weitere Gegenstände in dem Raum über, eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Räume konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

Ein Zeuge hatte vor dem Brand zwei junge Männer und zwei junge Frauen im Alter von 17 bis 20 Jahren nahe dem betroffenen Gebäude beobachtet, die möglicherweise in Verbindung mit dem Feuer stehen könnten. Weitere Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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