Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Folgemeldung: Vermisster 13-Jähriger ist wieder da

Battenberg (ots)

Battenberg (Landkreis Waldeck-Frankenberg):

Der vermisste 13-Jährige aus Battenberg, der am gestrigen Dienstag sein gewohntes Lebensumfeld verlassen hatte und seitdem von der Polizei gesucht wurde, konnte am heutigen Morgen von einer Polizeistreife angetroffen werden. Zu der Frage, wo genau er sich in der Zwischenzeit aufgehalten habe, machte der 13-Jährige keine Angaben. Die Öffentlichkeitsfahndung kann somit zurückgenommen werden, die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach dem Vermissten unterstützt haben.

Die Medien werden gebeten, das Foto sowie personenbezogene Daten soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

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