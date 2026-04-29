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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen - Aktionstag "sicher.mobil.leben"

Rhein-Pfalz-Kreis (ots)

Am Dienstag, den 28.04.2026, fand der bundesweite Kontrolltag "sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick" statt. Durch die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Schifferstadt wurden in diesem Rahmen mehrere Kontrollmaßnahmen durchgeführt. Im Zeitraum von 11:30 bis 12:30 Uhr wurde eine Kontrollstelle an der L 530 / Neustadter Straße in Mutterstadt mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeitskontrollen eingerichtet. Es konnten insgesamt dreißig Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden, Spitzenreiter war ein Auto mit 106 km/h bei erlaubten 70 km/h. Ebenso konnte ein Motorrad mit 99 km/h und ein Linienbus mit 82 km/h gemessen werden. Im Anschluss wurde das Durchfahrtsverbot am Holzweg in Böhl-Iggelheim kontrolliert, wobei sechs Verstöße festgestellt wurden. Am Abend wurden im gesamten Dienstgebiet weitere Zweiradkontrollen durchgeführt. Hierbei konnte ein E-Scooter-Fahrer, welcher das Handy während der Fahrt verwendete, festgestellt werden. Ein 18-jähriger war infolge Marihuana-Konsums nicht mehr fahrtauglich, weshalb der zu Fuß mitgeführte E-Scooter sichergestellt und eine Fahrt untersagt wurde. Zwei E-Scooter-Fahrer benutzten den Radweg in nicht zulässiger Richtung, ein weiterer E-Scooter-Fahrer hatte kein Versicherungskennzeichen angebracht. Es konnte weiterhin ein E-Scooter-Fahrer kontrolliert werden, welcher das erforderliche Mindestalter von vierzehn Jahren noch nicht erreicht hatte. Der E-Scooter wurde auch hier sichergestellt und an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Halter des E-Scooters wurde eingeleitet.

#sichermobilleben

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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