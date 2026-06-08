Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Einbruch in Einfamilienhaus in Habichtswald-Ehlen: Polizei sucht Zeugen; Hinweis auf kostenloses Beratungsangebot

Habichtswald (ots)

Habichtswald (Landkreis Kassel):

Einbrecher sind am Wochenende in ein Einfamilienhaus in Habichtswald-Ehlen eingedrungen und haben Bargeld, Schmuck und Handtaschen entwendet. Außerdem verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand ereignete sich die Tat zwischen Samstag, 16:30 Uhr und Sonntag, 05:20 Uhr, in der Straße "Himmelsborn". Während dieser Zeit gelangten die Täter durch Aufhebeln eines Fensters in das Wohnhaus, welches sie in der Folge vollständig durchsuchten. Mit den aufgefundenen Wertgegenständen flüchteten sie schließlich durch das zuvor aufgebrochene Fenster und in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden bei der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag im Bereich des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Kostenlose Beratung zum Einbruchschutz

Wie man das Risiko, Opfer eines Einbruchs zu werden, bestmöglich verringern und sich dagegen wappnen kann, zeigen die Fachberaterinnen und Fachberater des Polizeipräsidiums Nordhessen bei kostenlosen Beratungen rund um das Thema Einbruchschutz. Dabei geben sie Tipps, wie man sein Haus wirkungsvoll sichern kann und welche Maßnahmen der Polizei bei der Aufklärung von Einbrüchen weiterhelfen können. Die Fachberater finden Sie im Polizeiladen in der "Wolfsschlucht" in der Kasseler Innenstadt oder erreichen Sie dort unter Tel. 0561 - 17171. Weitere Infos zum Polizeiladen finden Sie unter https://www.polizei.hessen.de/service/ansprechpersonen/polizeiliche-beratungsstelle-polizeiladen.

Die Polizei gibt außerdem folgende Tipps, um sich vor Einbrechern zu schützen:

- Wenn sie das Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt die Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- oder Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen immer die Polizei. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z.B. in sozialen Netzwerken oder auf ihrem Anrufbeantworter.

Weitere umfangreiche Informationen zum Einbruchschutz finden Sie unter https://www.k-einbruch.de/.

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