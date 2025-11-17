PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Kassel: Fahndung nach einer vermisste 12- Jährigen aus Baunatal

Kassel (ots)

Seit heute morgen, 07:00 Uhr, wird die 12- jährige Nele Jolie B. aus Baunatal vermisst. Nele hat heute morgen die elterliche Wohnung verlassen und wurde zuletzt gegen 10 Uhr im Bereich Parkstadion Baunatal gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Nele kann wie folgt beschrieben werden: 160 cm groß, schlank, dunkelrote gefärbte schulterlange Haare, Muttermal auf der linken Wange. Sie war zuletzt bekleidet mit einem grauen Pullover, schwarzer Steppjacke, schwarzer Jogginghose mit weißer Aufschrift, schwarze Stiefel. Sie führt einen schwarzen Rucksack mit sich. Bei Hinweise auf den Aufenthaltsort wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Süd/ West in Baunatal unter der Telefonnummer 0561/ 910- 2620 in Verbindung zu setzten.

Jörg schott, Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

