Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Landkreis Kassel: Fahndung nach einer vermisste 12- Jährigen aus Baunatal
Kassel (ots)
Seit heute morgen, 07:00 Uhr, wird die 12- jährige Nele Jolie B. aus Baunatal vermisst. Nele hat heute morgen die elterliche Wohnung verlassen und wurde zuletzt gegen 10 Uhr im Bereich Parkstadion Baunatal gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Nele kann wie folgt beschrieben werden: 160 cm groß, schlank, dunkelrote gefärbte schulterlange Haare, Muttermal auf der linken Wange. Sie war zuletzt bekleidet mit einem grauen Pullover, schwarzer Steppjacke, schwarzer Jogginghose mit weißer Aufschrift, schwarze Stiefel. Sie führt einen schwarzen Rucksack mit sich. Bei Hinweise auf den Aufenthaltsort wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Süd/ West in Baunatal unter der Telefonnummer 0561/ 910- 2620 in Verbindung zu setzten.
Jörg schott, Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
