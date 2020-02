Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erstmeldung: Polizeieinsatz in Helsa

Kassel (ots)

Helsa (Landkreis Kassel): In Helsa-Wickenrode in Landkreis Kassel kommt es aktuell zu einem größeren Polizeieinsatz. Hintergrund sind Meldungen über eine Person, die im Freien im Besitz einer Waffe beobachtet wurde. Die Polizei ist derzeit mit einer großen Anzahl von Kräften in Wickenrode im Einsatz. Der besagte Mann konnte bislang noch nicht ausfindig gemacht werden. Aktuell liegen keine konkreten Hinweise darauf vor, dass von dieser Person eine Gefahr ausgehen könnte. Dennoch bittet die Polizei die Bevölkerung vorsorglich darum, sich in Wickenrode zunächst in Gebäuden aufzuhalten und die Öffentlichkeit zu meiden.

Wir berichten nach.

