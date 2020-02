Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Aus dem Schlaf gerissene Bewohner stellen Einbrecher

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Ein unter Alkoholeinfluss stehender 23-Jähriger rechnete offenbar nicht mit der Anwesenheit der Bewohner, als er in der Nacht zum heutigen Donnerstag in eine Erdgeschosswohnung in der Kasseler Nordstadt einbrach. Die durch den Einbrecher geweckten Bewohner hielten den Täter fest, bis die hinzugeeilten Polizisten den 23-Jährigen festnahmen. Der Tatverdächtige wird am heutigen Donnerstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Kasseler Kriminaldauerdienstes und des Reviers Nord berichten, hatte sich der Einbrecher gegen 03:45 Uhr über den Garten an das Mehrfamilienhaus in der Fiedlerstraße, nahe der Knutzenstraße, angenähert. Nach ersten Erkenntnissen schlug er anschließend mit einem Stein die Scheibe der Balkontür ein. Die durch das Scheibenklirren aus dem Schlaf gerissenen, schockierten Bewohner ertappten schließlich den 23-Jährigen in ihrem Wohnzimmer. Ein Atemalkoholtest, den die Polizisten bei dem Festgenommenen durchführten, ergab einen Wert von 1,8 Promille, weshalb er sich im Polizeigewahrsam einer Blutprobe unterziehen musste. Die Ermittlungen gegen den 23-Jährigen aus Kassel dauern an und werden von den für Einbrüche zuständigen Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei geführt.

