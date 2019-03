Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit lebensbedrohlichen Verletzungen

Damshagen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 03.03.2019 ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall in der Ortschaft Dorf Gutow bei Damshagen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 24-jährige Fahrzeugführer mit seinem Pkw gegen 02:50 Uhr in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort ungebremst mit einem Straßenbaum. Hierbei wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die eingesetzten Feuerwehren aus der Umgebung mit technischem Gerät befreit werden. Der Verunglückte wurde durch die Rettungskräfte mit schwersten Verletzungen in die Notaufnahme des Krankenhauses in Wismar verbracht. Die 18-jährige Beifahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde in Wismar ebenfalls medizinisch betreut. Zur genaueren Ursachenermittlung kam ein Kfz-Sachverständiger der Dekra vor Ort zum Einsatz. Das beschädigte Fahrzeug wurde zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Danny Rohde, Polizeikommissar Polizeirevier Grevesmühlen Polizeipräsidium Rostock

