Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrzeugführer bei Alleinunfall schwer verletzt

Hamm - Uentrop (ots)

Am Sonntag, 20. Oktober 2019, um 21.25 Uhr wurde ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Hamm bei einem Alleinunfall auf der Lippestraße in Höhe der Einmündung zum Ostholz schwer verletzt. Der 21-Jährige befuhr die Lippestraße stadteinwärts und beabsichtigte, an der genannten Örtlichkeit zu wenden. Nach dem Wenden beschleunigte er seinen Citroen, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Dann überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf der angrenzenden Ackerfläche liegen. Der Fahrzeugführer wurde aus dem Fahrzeug geborgen und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär verblieb. Der Citroen war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 4500 Euro beziffert. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Lippestraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. (ab)

