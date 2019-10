Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Abbiegender Pkw verursacht Unfall mit zwei Verletzten und flüchtet: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein Unfall, der offenbar von einem abbiegenden Pkw verursacht wurde und bei dem zwei Personen leichte Verletzungen erlitten, ereignete sich am Samstagmorgen in der Kasseler Innenstadt. Nachdem drei Fahrzeuge wegen des Abbiegemanövers zusammengestoßen waren, flüchtete der Unfallverursacher. Es entstand ein hoher Gesamtsachschaden von etwa 60.000 Euro. Die Beamten der Verkehrsunfallfluchtgruppe sind mit den weiteren Ermittlungen betraut und suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen Pkw geben können.

Wie die Polizisten des Reviers Mitte berichten, ereignete sich der Unfall gegen 08:45 Uhr in der Brüderstraße im Bereich der Einmündung zum Marställer Platz. Eine 48-Jährige aus Lohfelden lenkte ihren Porsche auf der Brüderstraße in Richtung Weinberg. Auf der Fahrspur links neben ihr fuhr ein 69-Jähriger aus Niestetal mit seinem Audi in die gleiche Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen kam schließlich ein bislang unbekannter Pkw aus der Einmündung Marställer Platz und bog nach rechts auf die Straße ab, ohne auf den vorfahrtsberechtigten Porsche und Audi zu achten. Zuvor muss der Wagen am Marställer Platz offensichtlich schon verbotswidrig entgegen der Einbahnstraße gefahren sein.

Unfall beim Ausweichen

Beim Versuch der Porsche-Fahrerin, einen Zusammenstoß mit dem plötzlich von rechts kommenden Pkw zu verhindern, kollidierte sie schließlich mit dem Audi links neben ihr. Der Audi schleuderte durch den Zusammenstoß über den Mittelgrünstreifen auf die Gegenfahrspur und prallte gegen einen in Richtung Altmarkt fahrenden Skoda, den ein 51-Jähriger aus Kassel lenkte. Bei dem Unfall zogen sich die 48-Jährige und der 69-Jährige leichte Verletzungen zu. Der 51-Jährige blieb unverletzt. Alle drei Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt. Der Audi und der Skoda waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Unfallverursacher, der mit keinem der Fahrzeuge zusammengestoßen war, flüchtete unerkannt auf dem Steinweg in Richtung des Weinbergs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte es sich bei dem Flüchtigen um einen VW gehandelt haben. Ein Kennzeichen ist bisher nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 0561- 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

