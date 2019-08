Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall mit Motorradfahrer auf A 7 - eine Person schwerverletzt, 6000 Euro Sachschaden

Kassel (ots)

Am gestrigen Dienstagabend stürzte ein Motorradfahrer auf der A 7, nachdem er mutmaßlich das Bremsmanöver eines vorausfahrenden Autos eventuell zu spät bemerkt hatte. Bei diesem Sturz verletzte sich der Motorradfahrer schwer und musste zur weiteren Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus gebracht werden. Sowohl das Motorrad als auch das davor fahrende Auto wurden durch den Unfall beschädigt.

Wie die eingesetzte Streife der Polizeiautobahnstation Baunatal mitteilt, alarmierte zunächst ein 41-jähriger Autofahrer die Polizei, dass er auf der A 7, etwa 100 Meter vor der Anschlussstelle Kassel-Nord in Fahrtrichtung Frankfurt, einen Unfall mit einem Motorradfahrer gehabt hätte. Zum Unfallhergang konnte die eingesetzte Streife dann vorläufig ermitteln, dass sich zunächst auf dem rechten Fahrstreifen ein Stau gebildet hatte, der sich im weiteren Verlauf aber auch auf die mittlere Spur auswirkte, so dass der Renault Espace ebenfalls abbremsen musste. Dieses Abbremsen erkannte der dahinterfahrende 61-jährige Fahrer einer Harley-Davidson vermutlich zu spät und stürzte infolgedessen. Der aus Amöneburg stammende Autofahrer wurde dabei nicht, der Oberurseler Motorradfahrer jedoch schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zum zwischenzeitlich in der Nähe gelandeten Rettungshubschrauber, der ihn zur weiteren Versorgung und Abklärung möglicher Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus flog. Zusätzlich entstand durch die Kollision beider Fahrzeuge ein Sachschaden von 6.000 Euro. Die Autobahn musste wegen der Rettung und Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Frankfurt zeitweise voll gesperrt werden.

