Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher treten Wohnungstür ein: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel: Zu einem ungewöhnlichen Einbruch riefen die Mieter einer Wohnung die Polizei in Kassel- Wesertor am Mittwochabend. Die bislang unbekannten Täter nutzen die zweistündige Abwesenheit der Mieter und traten kurzerhand die Tür der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gewaltsam ein. Sie erbeuteten eine Uhr, eine Handtasche und eine Bankkarte. Die für Einbrüche zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Die Mieter der Wohnung in der Weserstraße in Kassel verließen, wie sie den Beamten des Kriminaldauerdienstes berichteten, am Mittwochnachmittag, gegen 16:30 Uhr, ihre Wohnung in dem Mehrfamilienhaus. Die Wohnungstür schlossen sie nicht ab, sondern zogen sie nur ins Schloss. Die eingetretene Tür bemerkten sie bei ihrer Rückkehr, gegen 18:30 Uhr, und riefen sofort die Polizei. Die unbekannten Einbrecher waren mit ihrer Beute bereits geflüchtet. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Den Schaden an der Wohnungstür beziffern die Polizisten auf etwa 500 Euro.

Die Ermittler des K 21/22 bitten nun Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum gesehen haben oder Täterhinweise geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Ulrike Schaake Pressestelle Tel. 0561 - 910 1020 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell