POL-KS: Drei nächtliche Einbrüche in Hotels im Druseltal: Kasseler Kripo bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Gleich drei Mal schlugen bislang unbekannte Täter in der Nacht zum heutigen Mittwoch im Kasseler Stadtteil Bad-Wilhelmshöhe zu und brachen in Hotels ein. In zwei Fällen in den Straßen "Im Druseltal" und "Hüttenbergstraße" machten die Einbrecher Beute, im dritten Fall, ebenfalls "Im Druseltal", gingen sie mit leeren Händen aus. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 erhoffen sich nun durch die Veröffentlichung, Hinweise auf die Täter aus der Bevölkerung zu bekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen die Täter vermutlich tief in der Nacht zu. Eine Überwachungskamera in einem der Hotels hatte gegen 3 Uhr zwei dunkelgekleidete Tatverdächtige mit aufgezogenen Kapuzen aufgenommen. Die Einbrecher waren in das abgelegene Hotel in der Straße "Im Druseltal", im Bereich "Alte Drusel", über eine unverschlossene Tür gelangt und brachen im weiteren Verlauf die Tür zum Rezeptionsbereich auf. Dort entwendeten sie zunächst zwei Flaschen Alkohol und eine Geldkassette mit Bargeld. Anschließend kehrten sie an den Tatort zurück und entwendeten aus dem Flur des Hotels mit einer Sackkarre einen kompletten Zigarettenautomaten. Der aufgebrochene Automat und die Sackkarre wurden am Morgen von einem Spaziergänger im Wald unweit des Tatorts gefunden und von Beamten des Kriminaldauerdienstes zur Spurensicherung aufgesucht. Auch schräg gegenüber, in der Hüttenbergstraße, waren Unbekannte im Laufe der Nacht gewaltsam über eine Seitentür in ein Hotel eingebrochen. Dort erbeuteten sie im Rezeptionsbereich ein Sparschwein und flüchteten in unbekannte Richtung.

Einbruch in Hotel 500 Meter weiter stadteinwärts

Der Einbruch in das dritte Hotel, an der Straße "Im Drusel" nur etwa 500 Meter weiter stadteinwärts gelegen, im Bereich "Neue Drusel", geht höchstwahrscheinlich ebenfalls auf das Konto dieser Täter. Hier hatten die Einbrecher gewaltsam eine Seiteneingangstür und im Gebäude weitere Zwischentüren aufgebrochen. Dabei richteten sie rund 1.000 Euro Sachschaden an. An der Rezeption und im Gastronomiebereich suchten sie anschließend in Schränken und Schubläden nach Wertsachen, ohne jedoch Beute machen zu können. Die Tatzeit dieses Einbruchs lässt sich bislang auf den Zeitraum zwischen 23:00 Uhr und 6:30 Uhr eingrenzen.

Nun bitten die Ermittler des K 21/22 Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße "Im Druseltal" gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

