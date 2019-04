Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dreister Dieb schlägt an Altglascontainer zu und klaut Tasche aus Kofferraum: Zeugenhinweise erbeten

Kassel (ots)

Kassel: Ein bislang unbekannter Dieb nutzte am Dienstagmorgen in Kassel- Niederzwehren die kurze Abwesenheit eines 78-jährigen Mannes, der Altglas an einem Container entsorgte, aus, indem er blitzschnell eine Tasche aus dem offenstehende Kofferraum seines Wagens stahl. Der Wagenbesitzer konnte den Diebstahl aus unmittelbarer Nähe beobachten, aber den Täter aufgrund einer Gehbehinderung nicht verfolgen. Die Operative Einheit der Kasseler Polizei führt die weiteren Ermittlungen und sucht nach Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben und Täterhinweise geben können.

Der 78-Jährige aus Kassel begab sich mit seinem Auto am Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr in die Leuschnerstraße in Kassel, um an der gleichnamigen KVG-Haltestelle Altglas an einem Container zu entsorgen. Er nahm das Glas aus seinem Wagen und ließ die Klappe des Kofferraums offenstehen. Obwohl sich der Kasseler nur wenige Meter in Richtung des Containers entfernte, nutze der bislang unbekannte Täter die Gelegenheit, sich blitzschnell zu nähern und die Tasche des Mannes aus dem Kofferraum an sich zu nehmen. Der Dieb flüchtete zu Fuß in Richtung Heiligenbergstraße. Der Bestohlene beschreibt den Täter folgendermaßen: Ungefähr 25 Jahre alt, schlank, etwa 1,75 m groß, dunkel gekleidet, hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen.

Die Ermittler der Operativen Einheit der Kasseler Polizei bitten Zeugen, die die Tat möglicherweise beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich bei der Polizei unter Tel. 0561- 9100 zu melden.

Ulrike Schaake Pressestelle Tel. 0561 - 910 1020 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

