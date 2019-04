Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Betrugsopfer überweist 30.000 Euro nach Gewinnversprechen; Polizei warnt vor Betrügern

Kassel (ots)

Ahnatal (Landkreis Kassel): Einen Betrug zu seinem Nachteil zeigte ein 64-jähriger Mann am Dienstagnachmittag bei den Beamten des Polizeireviers Nord an. Nachdem der getäuschte Mann aus Ahnatal Anrufe erhielt, bei denen ihm die bisher unbekannten Betrüger ein Gewinnversprechen über eine Millionen Euro machten, überwies er insgesamt 30.000 Euro. Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter sprach den Mann schließlich auf die hohen Überweisungsssummen an. Erst dann erkannte der Ahnataler, dass er einem Betrug aufgesessen war.

Der 64-Jährige berichtete den Beamten bei seiner Anzeigenerstattung, dass ihn seit Ende März mehrfach eine männliche Person auf seinem Festnetzanschluss anrief. Es handelte sich jedes Mal um den gleichen Anrufer und die gleiche, im Display angezeigte Telefonnummer. Der Anrufer stellte dem Mann aus Ahnatal durch die geschickte Gesprächsführung für ihn glaubhaft einen hohen Gewinn in Aussicht. Um diesen Gewinn zu erhalten, müsse er allerdings zunächst einen Geldbetrag von 5.000 Euro überweisen. Der Betrogene überwies diesen Betrag auf das genannte Konto und erhielt in der Folge wiederholt Anrufe mit den Forderungen, Geld zu überweisen. Weil er weiter an einen hohen Gewinn glaubte, überwies er erneut hohe Beträge auf das gleiche Konto. Der aufmerksamer Angestellte der Bank des Betrogenen öffnete diesem schließlich, als er erneut Geld an die Betrüger überweisen wollte, die Augen. Der Ahnataler erkannte, dass kein Gewinn in Aussicht ist und er getäuscht wurde.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das für Betrug zuständige Kommissariat 23/24 der Kasseler Polizei.

Damit man nicht auf diese miese Masche hereinfällt, rät die Polizei zu folgendem Verhalten:

- Machen Sie sich bewusst, wenn sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben. - Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900...., 0180...., 0137....). - Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon. - Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches. - Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine Antworten. - Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück. - Wenn Sie Opfer eines Betrugs geworden sind, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

