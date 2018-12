POL-KS: Niestetal (Landkreis Kassel): Einbruch über den Balkon: Unbekannter Täter erbeutet Goldringe; Zeugen gesucht

Kassel (ots) - Über einen Balkon im Erdgeschoss ist ein bislang unbekannter Täter am gestrigen Montagnachmittag während der Dämmerung in ein Einfamilienhaus in der Kasseler Straße in Niestetal-Heiligenrode im Landkreis Kassel eingebrochen. Dort erbeutete der Einbrecher etwas Bargeld sowie sechs Goldringe im Wert mehrerer hundert Euro und ergriff anschließend die Flucht. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen in Tatortnähe beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können.

Die Tatzeit lässt sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf den kurzen Zeitraum zwischen 16:45 Uhr und 18:00 Uhr am Montagnachmittag eingrenzen. Wie die zur Spurensuche und Anzeigenaufnahme am Tatort in der Kasseler Straße eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo berichten, war der Täter über die Tür des ebenerdigen Balkons in das Haus eingebrochen. Dazu hatte er die Jalousie hochgeschoben und anschließend die Scheibe der Tür zu Bruch gebracht. Nachdem er auf diesem Weg in das Gebäude gelangt war, durchsuchte er das gesamte Haus nach Wertsachen und erbeutete dabei das Geld und die Ringe. Offenbar wieder über die Balkontür flüchtete der Täter aus dem Haus in unbekannte Richtung.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die gestern Nachmittag im Bereich der Kasseler Straße in Heiligenrode verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

