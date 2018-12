POL-KS: Kassel: Folgemeldung zum Unfall am "großen Kreisel": Pkw wurde abgeschleppt; gesundheitliche Probleme mögliche Ursache

Kassel (ots) - (Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 14:18 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4134172 veröffentlichte Erstmeldung zu dem Unfall.)

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, hat der zur Unfallstelle gerufene Abschleppwagen den Pkw zwischenzeitlich recht unkompliziert bergen können. Der Fahrer des Autos, ein Kia, war gegen 13:30 Uhr aus Richtung Innenstadt gekommen und am Platz der Deutschen Einheit, dem sogenannten "großen Kreisel", nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort fuhr der Wagen die Rampe zu einer Fußgängerunterführung herunter. Unten, in der Senke vor dem Treppenaufgang zur gegenüberliegenden Seite, kam der Pkw schließlich zum Stehen. Der Fahrer des Wagens ist mittlerweile vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach ersten Erkenntnissen hat er sich bei dem Unfall selbst keinerlei Verletzungen zugezogen. Die Ursache des Unfalls jedoch könnten gesundheitliche Probleme gewesen sein. Andere Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Wir berichten nach.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell