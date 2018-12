POL-KS: Erstmeldung: Kassel: Auto fährt am "großen Kreisel" in Fußgängerunterführung: Fahrer derzeit im Rettungswagen; keine weiteren Verletzten

Kassel (ots) - Gegen 13:30 Uhr kam ein Pkw am sogenannten großen Kreisel, dem Platz der Deutschen Einheit, in Kassel aus noch unbekannten Gründen von der Straße ab und fuhr eine Rampe hinab in die dortige Fußgängerunterführung. Der Fahrer des Wagens hat sich dabei möglicherweise verletzt. Er wird aktuell ärztlich versorgt. Andere Personen sind nach derzeitigen Informationen nicht verletzt worden. Zur Unfallursache liegen momentan noch keine genaueren Informationen vor.

Wir berichten nach.

