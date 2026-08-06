Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2608018

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Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Langenfeld ---

In der Zeit von Dienstag, 4. August 2026, gegen 10 Uhr, bis Mittwoch, 5. August 2026, gegen 11 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Eichenfeldstraße in Langenfeld-Immigrath eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Wohnungstür Zutritt. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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