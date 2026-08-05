Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2608017

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Wülfrath (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Wülfrath ---

In der Zeit von Montag, 27. Juli 2026, gegen 12 Uhr, bis Dienstag, 4. August 2026, gegen 13:40 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Reihenhaus an der Karlsbader Straße in Wülfrath eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

In der Zeit von Donnerstag, 30. Juli 2026, gegen 20 Uhr, bis Freitag, 31. Juli 2026, gegen 20 Uhr, haben noch unbekannte Täterinnen oder Täter aus einer Kirche an der Dorfstraße in Wülfrath-Düssel ein Kupferrohr entwendet. Der Schaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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