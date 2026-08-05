Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2608016

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Wülfrath (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Wülfrath ---

Am Donnerstag, 30. Juli 2026, befuhr ein 54-jähriger Wülfrather mit seinem Dacia Duster die Goethestraße in Richtung Mettmanner Straße. Als er beabsichtigte, links in die Schillerstraße abzubiegen, stieß er mit einem jungen E-Scooter-Fahrer zusammen, der in dem Moment von links überholen wollte. Der Jugendliche wurde leicht verletzt. Die Unfallbeteiligten alarmierten nicht die Polizei, sodass der jugendliche Fahrer gebeten wird, sich bei der Polizei zu melden. Er wird so beschrieben: 16 bis 17 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß, schlank, mit braunen mittellangen Haaren und europäischen Erscheinungsbild. Er trug eine blaue Jeans und ein grün-blaues T-Shirt.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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