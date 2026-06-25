Hauptzollamt Stralsund

HZA-HST: Einladung zur Eröffnung des Campus Rostock der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung, Fachbereich Finanzen

Stralsund (ots)

Am 3. Juli eröffnet Bundesfinanzminister Lars Klingbeil in Rostock Lichtenhagen den zweiten Campus des Fachbereichs Finanzen der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung.

Zur feierlichen Eröffnung und dem anschließenden Empfang laden wir Sie als Pressevertreterinnen und -vertreter herzlich ein:

- Freitag, 03. Juli 2026, um 13:00 Uhr. - Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung, Campus Rostock - Möllner Straße 10, 18109 Rostock

Die Anwesenheit des Bundesfinanzministers erfordert eine polizeiliche Überprüfung der teilnehmenden Personen durch das Bundeskriminalamt. Interessierte Medienvertreter/-innen werden daher gebeten, ihre Teilnahme bis zum 01.07.2026, 12:00 Uhr, bei der Generalzolldirektion anzumelden (pressestelle.gzd@zoll.bund.de). Der Zutritt zur Veranstaltung ist nur akkreditierten Medienvertretern/-innen gestattet. Geben Sie bei Ihrer Anmeldung folgende Daten an: Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Firma/Medium, Funktion, E-Mail-Adresse. Für den Zutritt ist zudem ein gültiger amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.

Programm:

- Begrüßung durch die Dekanin der Hochschule, Dr. Annette Wöhner - Rede des Bundesministers der Finanzen, Lars Klingbeil - Rede der Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig - Rede der Oberbürgermeisterin der Stadt Rostock, Eva-Maria Kröger - Rede des Präsidenten der Generalzolldirektion, Dr. Armin Rolfink - Rede der Vorständin der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), Dorothee Martin - Schlüsselübergabe an die Dekanin der Hochschule, Dr. Annette Wöhner - Pressestatements Lars Klingbeil und Manuela Schwesig - Stehempfang - Gemeinsamer Rundgang über den Campus

Hinweis:

Am 04. Juli 2026 findet in der Zeit von 10:00 bis 17:00 Uhr ein Tag der offenen Tür statt.

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