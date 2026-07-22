Polizei Mettmann

POL-ME: Ehepaar bei Autounfall leicht verletzt - 2607062

Bild-Infos

Download

Monheim am Rhein (ots)

In Monheim am Rhein kam es am Dienstag (21. Juli 2026) zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Folgendes war geschehen:

Gegen 17:40 Uhr fuhr ein 47-jähriger Monheimer mit seinem Ford S-Max nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen an der Kreuzung der Baumberger Chaussee mit der Berghausener Straße über eine rote Ampel. Hierbei stieß er mit dem Auto eines 83 Jahre alten Mannes aus Hückeswagen zusammen, der mit seinem Audi 80 über die Berghausener Straße fuhr.

Der Audifahrer wurde ebenso wie seine 78-jährige Ehefrau, die als Beifahrerin im Auto war, leicht verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten das Paar zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Ford erlitt einen Schock, blieb ansonsten aber unverletzt.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell